In attesa della lista dei venticinque giocatori finalisti alla cerimonia del Golden Boy, a svelare un nome caldo del momento presente nella lista che a breve Tuttosport renderà nota è il direttore del quotidiano torinese, Guido Vaciago, che a Sky Sport ha detto: "Regalo a Sky Sport due italiani prima di svelare la lista: Giovanni Leoni e Francesco Pio Esposito, due storie meravigliose" ha annunciato.

"C'è Pio Esposito, che è il Golden Boy azzurro per eccellenza - ha detto sull'attaccante dell'Inter -. Pio è il giocatore attorno al quale stiamo aggrappando le speranze per andare al Mondiale 2026, superando i playoff a marzo. Certo, non c'è solo lui, c'è anche Retegui che è in grande forma. Ma l'idea di avere un ragazzo sotto i ventuno anni che sta crescendo in azzurro è una cosa che ci sta regalando po' di respiro. Negli anni precedenti avevamo fatto fatica a trovarne uno in top 100. Quest'anno averne 2 giocatori di un certo spessore nella lista dei 25 è incoraggiante".