In occasione dell’Health and Sports Day, l’Inter ha celebrato in Giappone i dieci anni di Inter Academy Tokyo, con la presenza speciale della legend nerazzurra Andrea Ranocchia.

"La giornata - sottolinea il club nel suo sito ufficiale - è stata un’autentica festa dello sport, della passione e della cultura. Presso il campo dell’Academy a Fuchu, ragazzi e famiglie hanno partecipato con entusiasmo a un allenamento speciale, vissuto come un momento di condivisione e appartenenza. Successivamente, Ranocchia e la delegazione Inter hanno incontrato gli studenti del Technos College, partner educativo dell’Academy, per uno scambio di esperienze e valori legati alla formazione e al percorso di crescita che accomuna i progetti Inter nel mondo. La celebrazione si è conclusa con una suggestiva cerimonia presso il tempio di Okunitama, simbolo di rispetto e tradizione, che ha rappresentato il momento ideale per chiudere una giornata carica di significato e di emozione.

Da sempre, Inter Academy Tokyo incarna con orgoglio i valori del Club, diventando un punto di riferimento per la crescita sportiva e personale di tanti giovani atleti. Un progetto che unisce competenza tecnica, educazione e cultura sportiva, offrendo ai ragazzi un percorso formativo completo, capace di trasmettere il valore del lavoro di squadra e del rispetto reciproco. Dieci anni di Inter Academy Tokyo rappresentano più di un anniversario: sono la conferma di un modello di partnership internazionale di successo, fondato su una visione educativa solida, sulla continuità e su valori condivisi. Un esempio concreto di come lo sport possa unire culture, generazioni e passioni, sotto lo stesso, inconfondibile spirito nerazzurro".