Sarà Davide Massa l'arbitro chiamato a dirigere Roma-Inter, big match della settima giornata di Serie A in programma sabato sera alle 20.45 all'OIimpico. Il fischietto della sezione di Benevento avrà come assistenti Meli e Cecconi, con Feliciani nella vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Meraviglia, coadiuvato da Abisso.

