Dopo la larga vittoria ottenuta nel match d'andata, finito per 7-0 a favore dell'Inter Women si prepara a sfidare nuovamente il KFF Vllaznia nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Europa Cup. Per la sfida di ritorno, tra poco in scena, l'allenatore nerazzurro Piovani ritrova Villjhalmsdottir. Di seguito le formazioni ufficiali:

KFF VLLAZNIA (4-2-3-1): 12 Recalde; 26 Rojas, 5 Bajraktari, 4 Vuksani, 2 Myvett; 15 Madril, 6 Strkalj; 20 Montenegro, 7 Deda, 11 Doci; 9 Borci.
A disposizione: 1 Wilson, 3 Leba, 8 Berisha, 13 Renteria, 17 Ndoci, 19 Groves, 21 Hasaj, 27 Cungu, 29 Cid, 30 Mesa.
Coach: Nikolin Leka

INTER (4-3-1-2): 32 Belli; 13 Merlo, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 14 Robustellini; 21 Tomaselli, 6 Santi, 16 Tomašević; 8 Vilhjálmsdóttir; 7 Bugeja, 18 Glionna.
A disposizione: 1 Runarsdottir, 12 Piazza, 5 Andres, 9 Polli, 20 Detruyer, 22 Schough, 24 Milinković, 27 Csiszár, 33 Bartoli, 44 Consolini.
Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Ana Maria Terteleac
Assistenti: Alexandra Apostu, Bianca Diana Florea
Quarto ufficiale: Andreea Mihaela Zdrascovici

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 15 ottobre 2025 alle 17:50
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print