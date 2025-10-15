Archiviata la seconda sosta Nazionali della stagione, l'Inter è pronta a rituffarsi sul campionato sfidando la Roma all'Olimpico nella settima giornata di campionato: il fischio d'inizio è in programma sabato 18 ottobre alle 20.45. Alla vigilia del big match si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 14.00 di venerdì 17 ottobre. FcInterNews.it, come di consueto, vi proporrà la diretta testuale dell'evento. 

Sezione: Focus / Data: Mer 15 ottobre 2025 alle 14:58
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
