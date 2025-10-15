Attraverso il bilancio 2024-2025, si fa luce anche sulla situazione del patrimonio netto e della situazione debitoria di F.C. Internazionale. Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2024, nel dettaglio, è negativo per 12,3 milioni, rispetto al patrimonio netto negativo per 99,7 milioni del 2024, mentre a livello civilistico il patrimonio netto risulta positivo per 11,4 milioni rispetto al -67,6 milioni al 30 giugno 2024. Oltre all’utile, infatti, nel corso della stagione 2024/25 tra versamenti e conversione di precedenti finanziamenti sono arrivati 52 milioni come Riserva in conto futuro aumento di capitale, con il miglioramento quindi del patrimonio netto.

Per quel che concerne i debiti, quelli complessivi sono scesi a 660 milioni di euro da 734,8 milioni al 30 giugno 2024, con l’indebitamento finanziario netto sceso a -248,4 milioni di euro, rispetto al -277,1 milioni del 30 giugno 2024, alla luce della liquidità a 118,1 milioni di euro (115,1 milioni al 30 giugno 2023) e dei debiti finanziari in aumento per i finanziamenti legati all’operazione di allargamento dei centri sportivi.