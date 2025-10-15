Intervistato da Soccermagazine, l'ex centrocampista Stefano Fiore è stato interpellato a rispondere anche sull'Inter, a partire dalla nuova stagione post-Inzaghi.
A livello internazionale la squadra più solida sembra essere l’Inter: sei anche tu della stessa idea di quelli che pensano che con l’addio di Simone Inzaghi – peraltro tuo compagno alla Lazio – sia comunque meno temibile rispetto all’anno scorso?
"No, secondo me Simone ha fatto un bellissimo percorso. Insieme ai giocatori, naturalmente, è stato uno degli artefici di un bellissimo processo di crescita, soprattutto a livello europeo, perché in Italia aveva la squadra più forte per tutti gli anni in cui ha allenato e ha vinto un campionato solo, quindi magari sotto questo punto di vista poteva fare qualcosina di più. Forse ha pagato in campionato ciò che è riuscito a fare in Europa, perché ha fatto due finali di Champions, ma credo abbia dato una dimensione molto importante che tuttora rimane, nonostante sia andato via un allenatore che ha fatto molto bene. L’intelaiatura della squadra è rimasta quella, è stata puntellata secondo me anche in maniera adeguata, quindi credo che possa essere assolutamente competitiva anche quest’anno sia in Italia sia in Europa".
Potendo scegliere, oggi Stefano Fiore preferirebbe giocare nella Juventus che magari ha un modulo più adatto alle sue caratteristiche oppure nell’Inter che rimane pur sempre la squadra con l’organico più blasonato?
"Difficile fare una scelta! Giocherei volentieri in entrambe. Probabilmente in questo momento più l’Inter potrebbe essere più adatta alle mie caratteristiche perché gioca con gli interni di inserimento, vedi Barella, vedi Mkhitaryan. Sono quelle le zone di campo in cui io mi trovavo bene a giocare. Nella Juve probabilmente un giocatore con le mie caratteristiche invece manca, quindi per motivi diversi mi piacerebbe giocare in entrambe le squadre".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie
