Ospite di CBS Golazo, Devyne Rensch ha parlato così dell'importanza di Roma-Inter, big match della settima giornata di Serie A, in programma sabato sera all'Olimpico: "È una grande partita per entrambe le squadre e per i tifosi - le parole del terzino olandese dei giallorossi -. Abbiamo avuto diverso tempo per allenarci, siamo completamente concentrati sull'Inter e su come preparare la sfida. Ora siamo secondi in classifica, in Serie A è importante giocare bene, ma soprattutto vincere contro qualsiasi squadra. Dobbiamo essere pronti per l'Inter, per stare in alto in classifica. L'Inter è una grande squadra, ha calciatori che giocano insieme da tanto tempo: sappiamo cosa possono fare in difesa e in attacco. Sono veramente forti, ma noi giochiamo in casa, avremo il pubblico dalla nostra parte, quindi vogliamo giocare bene e prenderci i tre punti".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
