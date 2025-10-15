Il Milan è in ansia per Christian Pulisic, costretto ad abbandonare il campo al 31' della sfida casalinga tra Stati Uniti e Australia per un problema muscolare che fa scattare l'allarme in casa rossonera. Il ct Pochettino ha aggiornato così sulle condizioni dell'attaccante americano: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani (oggi, ndr) volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". I tempi di recupero sono da valutare, ma il forfait domenica sera contro la Fiorentina appare certo.