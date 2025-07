Nel bilancio consuntivo del panel tecnico della FIFA alla vigilia della finale del Mondiale per Club, Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha sottolineato che, durante la Coppa del Mondo per Club FIFA, le squadre sudamericane hanno dovuto adattarsi ad affrontare avversari più forti di quelli che avrebbero affrontato in casa. "Di solito sono squadre che comandano nei loro paesi e nel loro continente, ma qui devono giocare in un altro modo perché affrontano le squadre più importanti del mondo, cioè quelle europee", ha detto, aggiungendo che il Flamengo è stata un'eccezione, mantenendo il suo solito stile di gioco.