Lunga chiacchierata di Juan Jesus a Radio CRC, dove il difensore del Napoli ha parlato anche della sfida con l'Inter all'orizzonte: "Non credo che sarà una svolta nel campionato come partita" ha ammesso proiettandosi alla gara al Maradona in programma per l'ottava giornata di Serie A. "È importante per capire dove possiamo arrivare, considerando che l'Inter è una squadra forte: conosco il mister, ci ho giocato insieme. Non dobbiamo dare troppo peso alla sfida in sé: non è una finale, dobbiamo giocare bene e fare il nostro gioco" ha concluso.