Dal bilancio al 30 giugno 2025 approvato quest'oggi dall'assemblea dei soci di F.C. Internazionale emergono, come riporta Calcio e Finanza, alcuni dettagli interessanti a proposito delle operazioni di mercato finalizzate dal club nerazzurro, sia per quanto riguarda la stagione 2024/25 che alcune operazioni nell’annata 2025/26. Si legge nel documento: "Nel corso delle sessioni di calciomercato della stagione sportiva 2024/2025 sono stati effettuati investimenti in diritti per prestazioni di calciatori pari a complessivi Euro 82,8 milioni e cessioni per corrispettivi complessivi pari ad Euro 15,4 milioni, generando plusvalenze nette per Euro 14,4 milioni".

In particolare, le seguenti sono le cifre ufficializzate dal club nerazzurro per le operazioni in entrata:

Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia: 22,8 milioni di euro;

Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria: 14,6 milioni di euro;

Josep Martinez dal Genoa: 14,0 milioni di euro;

Nicola Zalewski dalla Roma: 6,7 milioni di euro;

Tomas Palacios dall’Independiente Rivadavia: 6,4 milioni di euro;

Mehdi Taremi da svincolato: 2,4 milioni di euro;

Piotr Zielinski da svincolato: 2,1 milioni di euro;

Luka Topalovic dall’NK Domzale: 1,7 milioni di euro.