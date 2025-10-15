I fratelli Esposito sono assistiti dall'agente Mario Giuffredi, ma a scoprirli fu Roberto La Florio. Intervistato sul canle YouTube di Calciomercato.it, il talen scout racconta alcuni retroscena su Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio: "I fratelli Esposito li ho visti da giovani e la famiglia mi aveva cercato perché sapevano che io per i giovani avevo occhio - racconta -. Mi sono adoperato e tutti e tre li ho portati all’Inter. Io poi li ho seguiti per un paio di anni e poi le strade si sono divise. Con loro sono in ottimi rapporti".

La Florio si concentra poi sui singoli: "Salvatore è quello che è un po’ meno i riflettori, io invece ho sempre avuto un occhio particolare per lui. Un po’ perché faceva il mio ruolo, ma soprattutto perché ha delle caratteristiche da calciatore e mi stupisce che sia in Serie B perché è un ragazzo che deve giocare in A. Tant’è che Mancini lo aveva fatto esordire in Nazionale. Poi la fortuna incide molto, però sono convinto che prossimamente si affaccerà anche lui in Serie A. Clerici era andato a vedere una torneo a Castellammare di Stabia. Ha visto Sebastiano Esposito e gli ha detto ‘Vieni su’. La famiglia si è spostata tutta insieme, quattro figli e sono andati tutti a Brescia. Clerici era una costola del Brescia e ne ha tirati fuori tanti, da Pirlo, Diana ai fratelli Filippini".