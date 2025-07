Dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club, il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha scelto di mantenere un tono misurato, bilanciando la delusione per il mancato trofeo con l’orgoglio per un’annata storica. "Complimenti al Chelsea. Hanno meritato la vittoria. Possiamo essere molto fieri di quello che abbiamo realizzato in questa stagione. Volevamo vincere questo Mondiale per Club, ma non è stato facile. I giocatori hanno dato tutto, erano stanchi".

Il bilancio complessivo, secondo Al-Khelaifi, resta comunque straordinario: "È stata la migliore stagione nella storia del club. Siamo orgogliosi dei nostri giocatori e dello staff tecnico".

Lo sguardo è già rivolto al futuro, con la convinzione che anche una sconfitta possa essere un momento di crescita: "Questa sconfitta può farci bene in vista della prossima stagione. Bisogna essere umili: eravamo la squadra più giovane della competizione".

Infine, il presidente ha voluto chiudere con un messaggio di fiducia e gratitudine: "È tempo di vacanze. I giocatori potranno ricaricare le energie. Siamo molto fieri di questa stagione, è stato magnifico. È vero che abbiamo perso una finale, ma io sono fiero della squadra".