Arriva una piccola anticipazione dell'intervista di Matias Soulé al Messaggero che uscirà in formato integrale domani nelle edicole fisiche e online. Parlando della stretta attualità, l'argentino ha inquadrato così il big match della settima giornata di Serie A che metterà di fronte la sua Roma all'Inter: "Dobbiamo continuare così. L’anno scorso erano loro i favoriti e abbiamo vinto noi (lo 0-1 a San Siro del 27 aprile, ndr), può succedere di tutto. Queste sono le partite che ti fanno capire quanto vali".