Capitan Lautaro Martinez è atteso domani ad Appiano Gentile così come tutti gli altri nazionali impegnati ieri, ovvero gli italiani Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito, ai quali si aggiungerà anche il turco Hakan Calhanoglu.

Lo riporta Sky Sport, spiegando che per l'attaccante argentino (ieri protagonista con una doppietta contro Porto Rico) si sta programmando il lungo ritorno dagli Stati Uniti. Intanto oggi nel centro sportivo nerazzurro si è rivisto Manuel Akanji, tornato alla base dopo i due impegni con la Svizzera. 

Sezione: Focus / Data: Mer 15 ottobre 2025 alle 13:29
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
