Fabio Paratici torna al Tottenham per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. A darne l'annuncio ufficiale sono gli Spurs, che attraverso un comunicato di dicono "lieti di annunciare il ritorno di Fabio Paratici al Club come Direttore Sportivo. Fabio affiancherà Johan Lange, promosso a sua volta Direttore Sportivo. Si tratta di una parte di una nuova struttura per la nostra attività di calcio maschile, progettata per rafforzare la leadership, la collaborazione e il processo decisionale a lungo termine in tutti gli ambiti del calcio maschile e maschile. Insieme, guideranno la nostra strategia calcistica maschile e daranno vita a un nuovo ambizioso capitolo per il Club. Questa evoluzione rientra nel continuo investimento del Club in strutture calcistiche maschili e femminili di livello mondiale, progettate per garantire un successo duraturo sul campo".

Paratici, che torna nel club inglese dopo un periodo di due anni tra il 2021 e il 2023 e dopo il decennio alla Juventus (dove è stato coinvolto nell'indagine Prisma), parla così ai canali della società londinese: "Sono felice di tornare in un Club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan potremo costruire un futuro speciale per il Club e i nostri tifosi".