La Gazzetta dello Sport promuove le prestazioni dei tre interisti protagonisti nel 3-0 dell'Italia su Israele. 

6,5 Dimarco Lo sbocco più facile per traghettare palloni in area, ma a volte dovrebbero cercarlo di più. Continua a spingere, l’assist per Mancini è disegnato.

6,5 Barella Primo tempo più oscuro, accentrandosi (poco) quando sale Cambiaso. Quando sfiora il 2-0 al volo inizia un’altra gara, nella ripresa è ovunque.

6 Pio Esposito Pressa, corre, e finché non ha occasioni fa scelte anche sagge, quasi sempre per la squadra. Peccato la grande chance per il 3-0, angolata poco.

Sezione: Focus / Data: Mer 15 ottobre 2025 alle 08:14 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
