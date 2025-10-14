Dopo il 3-0 contro Israele che ha consegnato all’Italia la qualificazione ai playoff per i Mondiali 2026, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Rai.

"Siamo stati bravi - ha dichiarato -. La partita di un mese fa era ancora nella nostra testa, ma oggi abbiamo dimostrato solidità e concentrazione. I ragazzi hanno coperto bene il campo e hanno messo in campo lo spirito giusto. Sono contento soprattutto per non aver subito gol: era una gara in cui avevamo tutto da perdere e l’abbiamo affrontata con maturità".

Gattuso ha poi sottolineato l’importanza dell’equilibrio e della compattezza del gruppo: "Segnare tanto fa piacere, ma dobbiamo anche saper soffrire. Poche squadre al mondo riescono a dominare sempre, noi dobbiamo crescere passo dopo passo, ritrovando la compattezza che serve nelle partite difficili".

Infine uno sguardo al futuro: "Da domani si pensa già a marzo. Speriamo di non perdere giocatori e a novembre avremo due test importanti. Sarà l’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno e consolidare un gruppo unito, dentro e fuori dal campo".