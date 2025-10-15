In attesa di riavere tutti i nazionali sparsi per il mondo, Chivu si consola con il lavoro di Marcus Thuram che - come riferisce la Gazzetta dello Sport - procede bene.

Il francese ha lavorato in questi giorni, anche in quello di riposo, per accelerare il più possibile il suo rientro in campo superando il problema muscolare accusato nella sfida di Champions con lo Slavia Praga lo scorso 30 settembre. Secondo la rosea, con ogni probabilità, il francese salterà anche la Roma e poi la sfida europea a Bruxelles con l'Union SG, per poi tornare in campionato il 25 ottobre a Napoli. "Al faccia a faccia con gli azzurri mancano due settimane e, se tutto filerà liscio, Thuram potrà presentarsi all’appuntamento nel pieno delle forze", si legge.