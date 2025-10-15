Intervistato da News.Superscommesse.it, Massimo Agostini, oggi responsabile del settore giovanile del Cesena e in passato attaccante di tante squadre di Serie A come Cesena, Roma, Milan, Napoli e Parma, ha condiviso la sua opinione in merito alla lotta scudetto, indicando l’Inter come principale accreditata al titolo, e al giovane centravanti nerazzurri Pio Esposito.

Il Milan di Allegri può rappresentare la principale outsider del Napoli per lo scudetto, oppure vede altre squadre messe meglio?

“Il Milan è una delle concorrenti al titolo senza dubbio, con una rosa competitiva e un allenatore di successo, ma la maggiore outsider del Napoli credo sia l’Inter, per rosa, calciatori e per come si è rinforzata in estate. Anzi, per me è proprio la squadra favorita in senso assoluto”.

Una domanda al Massimo Agostini dirigente, esperto di settori giovanili. Qual è il giovane che le piace di più in assoluto in Serie A?

“Pio Esposito! L’ho visto con lo Spezia, da avversario, benissimo lo scorso anno, ed è anche velocemente maturato tantissimo nell’approdare nella massima serie. Lo vedo determinato, voglioso di arrivare e di fare gol: partecipa a tutte le azioni, sia nell’Inter che in Nazionale. È, insomma, mentalizzato al successo”.