Anche il Corriere dello Sport promuove i tre interisti schierati ieri sera da Gattuso per Italia-Israele, terminata 3-0 per gli azzurri.

Barella 6,5 Ci mette sempre il suo e se la serata del collega di reparto non è da ritagliare e conservare, prova a raddoppiare sforzi e volontà. Il suo tiro al volo finisce di poco fuori. Ammonito, salterà la Moldavia.

Dimarco 6,5 Ha spinta e corsa, è fra i pochi che nel primo tempo ha le idee chiare, spinge e si fa trovare sempre nelle combinazioni. Suo l’assist per il 3-0.

Pio Esposito (1’ st) 6 Il suo peso si sente, difende subito due palloni trasformandoli in occasioni, con lui l’attacco è più centrato e presente. Certo, si mangia un gol fatto.