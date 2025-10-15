Anche il Corriere dello Sport promuove i tre interisti schierati ieri sera da Gattuso per Italia-Israele, terminata 3-0 per gli azzurri.

Barella 6,5 Ci mette sempre il suo e se la serata del collega di reparto non è da ritagliare e conservare, prova a raddoppiare sforzi e volontà. Il suo tiro al volo finisce di poco fuori. Ammonito, salterà la Moldavia. 

Dimarco 6,5 Ha spinta e corsa, è fra i pochi che nel primo tempo ha le idee chiare, spinge e si fa trovare sempre nelle combinazioni. Suo l’assist per il 3-0. 

Pio Esposito (1’ st) 6 Il suo peso si sente, difende subito due palloni trasformandoli in occasioni, con lui l’attacco è più centrato e presente. Certo, si mangia un gol fatto. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 15 ottobre 2025 alle 08:56 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print