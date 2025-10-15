Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è intervenuto durante uno degli eventi a margine della presentazione della lista dei 25 giocatori finalisti del Golden Boy 2025, parlando di tanti temi legati alla sua carriera e non solo. L'ex centrocampista di Juventus e Inter parla anche della presenza in Serie A di Marcus e Khéphren Thuram, figli del suo ex compagno Lilian, spiegando che il raggiungimento di questo traguardo è per lui questione di educazione: "Marcus e Khephren sono due ragazzi bravissimi, sono due che quando sono in campo lavorano bene. E quando c'è talento, intelligenza e umiltà si fa carriera".