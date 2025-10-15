Goleada argentina quella di questa notte contro il Porto Rico durante l'amichevole di Miami, dove la Seleccion di Lionel Scaloni ha concluso in maniera spumeggiante la sua finestra di amichevoli di ottobre. A termine del match, il ct dell'Albiceleste si è presentato in conferenza stampa dove ha focalizzato l'attenzione maggiormente sui debuttanti e i giovani della sua compagine. "Nico Paz e Mastantuono sono giocatori importanti per noi. Sono mancini, giocano in una posizione simile anche se hanno caratteristiche diverse. Continuiamo a fare prove. Sono giovani che oggi là fuori non hanno posto all'interno della squadra titolare, ma l'idea è di dargli dei minuti. Sicuramente potranno vivere insieme in futuro", ha affermato detto guardando al futuro.

Sulla partita e sui giovani debuttanti del match:

"Indossare questa maglia è importante. Soprattutto in queste partite per vedere i ragazzi. Ho debuttato in una partita con la Libia e ce l'ho ancora impresso nella mia memoria. È importante per loro. Non se ne dimenticheranno più".

Su Lionel Messi, che era assente dalla partita contro il Venezuela:

"Ieri gli ho chiesto se era venuto per giocare e mi ha detto di sì. Per noi è sempre una gioia averlo. Si è allenato con noi la scorsa settimana, abbiamo deciso che non l'avremmo usato contro il Venezuela. È riuscito a giocare questa partita. Sia lui che Rodrigo si sono sentiti a casa".

Poi sui suoi uomini ha aggiunto:

"Ci sono diversi ragazzi che possono contribuire. Sono giocatori che hanno dimostrato di poter essere in Nazionale e che non ti deludono. Al di là dell'avversario, abbiamo il nostro livello".