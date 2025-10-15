È stata ufficializzata quest'oggi la lista dei 25 candidati che si contenderanno il Golden Boy 2025, il premio assegnato dal quotidiano Tuttosport che l'anno scorso è stato vinto da Lamine Yamal del Barcellona. Nell'elenco dei potenziali vincitori, reso noto nel corso di un evento a Genova, c'è anche il nome di Francesco Pio Esposito, inserito come wild card assegnata specificamente dalla giuria del quotidiano. Col medesimo meccanismo è stato inserito tra i papabli anche Aleksandar Stankovic, centrocampista di scuola Inter oggi al Club Brugge, oltre a Rodrigo Mora, Giovanni Leoni e Jobe Bellingham.

Ecco l'elenco completo:

Désiré Doué
Leny Yoro
Senny Mayulu
Warren Zaire-Emery
Eliesse Ben Seghir
Mamadou Sarr
Ethan Nwaneri
Nico O’Reilly
Archie Gray
Jobe Bellingham
Pau Cubarsí
Dean Huijsen
Kenan Yildiz
Arda Güler
Geovany Quenda
Rodrigo Mora
Francesco Pio Esposito
Giovanni Leoni
Franco Mastantuono
Jorrel Hato
Estevão
Victor Froholdt
Aleksandar Stanković
Lucas Bergvall

