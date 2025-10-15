È stata ufficializzata quest'oggi la lista dei 25 candidati che si contenderanno il Golden Boy 2025, il premio assegnato dal quotidiano Tuttosport che l'anno scorso è stato vinto da Lamine Yamal del Barcellona. Nell'elenco dei potenziali vincitori, reso noto nel corso di un evento a Genova, c'è anche il nome di Francesco Pio Esposito, inserito come wild card assegnata specificamente dalla giuria del quotidiano. Col medesimo meccanismo è stato inserito tra i papabli anche Aleksandar Stankovic, centrocampista di scuola Inter oggi al Club Brugge, oltre a Rodrigo Mora, Giovanni Leoni e Jobe Bellingham.

Ecco l'elenco completo:

Désiré Doué

Leny Yoro

Senny Mayulu

Warren Zaire-Emery

Eliesse Ben Seghir

Mamadou Sarr

Ethan Nwaneri

Nico O’Reilly

Archie Gray

Jobe Bellingham

Pau Cubarsí

Dean Huijsen

Kenan Yildiz

Arda Güler

Geovany Quenda

Rodrigo Mora

Francesco Pio Esposito

Giovanni Leoni

Franco Mastantuono

Jorrel Hato

Estevão

Victor Froholdt

Aleksandar Stanković

Lucas Bergvall