"Per un attaccante è sempre importante segnare, con questa maglia poi è sempre più una sensazione grandissima e sono felice perché oggi diversi ragazzi hanno potuto debuttare". Così Lautaro Martinez ha commentato a TyC Sports il 6-0 rifilato la scorsa notte al Portorico nell'amichevole andata in scena a Miami. "Abbiamo potuto fare molti gol e io sto bene. Mi sto preparando giorno dopo giorno nel migliore dei modi. Fisicamente sto molto bene e sono felice del presente", ha detto il capitano dell'Inter a margine dell'ultimo impegno con la sua Argentina nella finestra di impegni con le Nazionali di ottobre che poi avvisa i connazionali: "Con questa maglia devi giocare ogni partita al 100%".