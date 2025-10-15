"Ho giocato la mia 101esima partita. Spero che ce ne saranno molte altre. Abbiamo fatto un buon passo avanti come squadra. Il prossimo blocco per le nazionali è molto importante per noi. Il nostro obiettivo è qualificarci per la Coppa del Mondo. Spero che ne avremo l'occasione". Così Hakan Calhanoglu ha parlato ai media locali dopo la vittoria per 4-1 della Turchia sulla Georgia.

"La mia prestazione? L'importante è che la squadra vinca. Questo è più importante della mia prestazione. Mi congratulo con i miei compagni. Abbiamo preparato bene questo ritiro. Sono state partite importanti", ha aggiunto Calhanoglu.