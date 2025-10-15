Dopo la tregua tra Israele e Hamas per Gaza, firmato lunedì scorso, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha avanzato la sua proposta in supporto del popolo palestinese. "È molto importante per la FIFA essere qui per sostenere, aiutare, assistere e fare in modo che questo processo di pace arrivi a compimento", ha detto a margine dell'incontro per l'approvazione del documento che definisce i piani per la stabilità regionale e la ricostruzione, come riportato Reuters.

"Il ruolo del calcio deve essere quello di sostenere, unire e dare speranza - ha continuato -. Aiuteremo a ricostruire tutte le strutture calcistiche di Gaza, a rilanciare il calcio insieme alla Federazione palestinese (PFA) e a creare opportunità per i bambini attraverso il gioco". L'organizzazione contribuirà con mini-campi e "FIFA Arenas", iniziativa per la quale sono benvenuti altri partner, sottolineando che "il calcio porta speranza ai bambini, ed è qualcosa di estremamente importante".