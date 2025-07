Si è concluso ieri sera il Mondiale per Club con un montepremi da un miliardo tondo da dividere per le 32 società partecipanti. Il premio più grosso va ovviamente al Chelsea campione che si porta a casa 114 milioni di euro, mentre solo 109 ne vanno al PSG finalista. Bottino non troppo ricco, invece, per le italiane che si sono fermate agli ottavi di finale. L'Inter chiude con 36,8 milioni di euro, mentre la Juventus con 26,6 milioni di euro. Ultima nella classifica delle 32 è l'Auckland City, con soli 4,6 milioni di euro.

La classifica completa degli introiti:

1 - Chelsea 114,6 milioni di euro

2 - PSG 106,9 milioni di euro

3 - Real Madrid 82,5 milioni di euro

4 - Fluminense 60,8 milioni di euro

5 - Bayern Monaco 58,2 milioni di euro

6 - Borussia Dortmund 52,3 milioni di euro

7 - Manchester City 51,7 milioni di euro

8 - Palmeiras 39,8 milioni di euro

9 - Inter 36,8 milioni di euro

10 - Al Hilal 34,2 milioni di euro

11 - Benfica 32,2 milioni di euro

12 - Flamengo 27,7 milioni di euro

13 - Botafogo 26,7 milioni di euro

14 - Juventus 26,6 milioni di euro

15 - Porto 24 milioni di euro

16 - Atletico Madrid 21,4 milioni di euro

17 - Inter Miami 21,1 milioni di euro

18 - Monterrey 21,1 milioni di euro

19 - River Plate 18,2 milioni di euro

20 - Boca Juniors 17,2 milioni di euro

21 - Salisburgo 15,8 milioni di euro

22 - Mamelodi Sundowns 12,6 milioni di euro

23 - Al Ahly 11,6 milioni di euro

24 - Al Ain 11,6 milioni di euro

25 - Esperance Tunis 11,6 milioni di euro

26 - Los Angeles FC 10,6 milioni di euro

27 - Pachuca 9,6 milioni di euro

28 - Seattle Sounders 9,6 milioni di euro

29 - Ulsan 9,6 milioni di euro

30 - Urawa Red Diamonds 9,6 milioni di euro

31 - Wydad 9,6 milioni di euro

32 - Auckland City 4,6 milioni di euro