Particolare attenzione è stata dedicata nella stagione 2024-2025 da parte dell'Inter alle proprie infrastrutture. Lo ha sottolineato il presidente Beppe Marotta e anche il dettaglio del documento relativo al bilancio al 30 giugno 2025 fornisce dettagli importanti. È stata rilevata la necessità di operare degli interventi importanti in modo particolare sul centro sportivo di Appiano Gentile, per il quale è stato studiato un piano di ampliamento che prevede in primo luogo l’ampliamento del centro sportivo mediante la realizzazione di 2 ulteriori campi regolamentari, destinati ad accogliere le attività della nuova squadra U23. "Sono in fase di valutazione diversi possibili scenari di espansione che comporteranno l’acquisizione di terreni e aree private per arrivare ad una superficie lorda complessiva di circa 130.000 mq. a completamento dell’intervento, è inoltre previsto lo sviluppo di circa 10.000 mc. di nuove volumetrie per la realizzazione di strutture funzionali alle attività della Prima Squadra maschile e dell’U23, consolidando il centro come polo di riferimento per la preparazione sportiva di alto livello", si legge.

Si lavora anche per il Konami Centre di Interello, al momento non di proprietà del club ma nella detenzione della stessa sulla base di tre contratti di locazione o concessione con la società dilettantistica A.S.D. Lombardina, con il Parco Nord Milano e l’Istituto Achille Ricci. L'Inter è pronta a rilevare le aree private del centro sportivo, oltre alla concessione per la parte di competenza del Parco Nord. L'obiettivo finale è realizzare l'ampliamento fino ad una superficie complessiva di circa 58.000 mq. di campi da gioco e 11.500 mq. di edifici, allo scopo di fare di Interello il polo sportivo di riferimento per la formazione, la crescita, e lo sviluppo delle squadre giovanili e femminili del Gruppo. Il tutto, per un investimento complessivo, approvato da Oaktree, di 100 milioni di euro; tra maggio e luglio, sono stati ottenuti finanziamenti per 40 milioni di euro.