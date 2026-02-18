È Daniel Siebert l'arbitro designato per dirigere Bodo/Glimt-Inter, match valido per l'andata dei playoff di Champions League. Il fischetto tedesco ha come collaboratori Seidel e Foltyn, con Schlager nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Dingert, coadiuvato da Brisard. Il direttore di gara applica un metro permissivo, fischiando poco e lasciando correre i contatti al limite. Il VAR è decisivo per convalidare il gol di Esposito.

13' - Gundersen rimane a terra dolorante dopo aver ricevuto una manata sul volto da Esposito, Siebert non ammonisce l'attaccante dell'Inter e fa bene: il movimento è congruo e il colpo involontario.

30' - L'Inter trova il gol del pareggio con Esposito, ma prima di convalidarlo Siebert aspetta l'ok del VAR su un possibile tocco di mano dell'attaccante: la coppia Dingert-Brisard conferma la regolarità della rete. Il 94 nerazzurro sembra sfiorare il pallone con il braccio sinistro che è aderente al corpo, ma le immagini non danno certezza del tocco e quindi la rete non viene annullata per 'immediatezza'.

45' - La prima ammonizione del match è per Esposito: punita la trattenuta da fallo tattico che interrompe la ripartenza di Bjørkan.

77' - Bonny se ne va sulla fascia, Blomberg lo stende: Siebert si guadagna il giallo.

84' - Thuram chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Bjørtuft: Siebert e il VAR lasciano correre.