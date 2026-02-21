Un punto a testa che muove la classifica ma non accende la scintilla. Cagliari e Lazio si dividono la posta in palio con uno 0-0 che fotografa bene l’andamento del match: più iniziativa rossoblù, maggiore gestione del pallone per i biancocelesti.

La squadra di Pisacane parte meglio e dopo meno di un quarto d’ora colpisce il palo con Ze Pedro sugli sviluppi di un corner. Il Cagliari è più verticale e aggressivo, mentre la formazione di Maurizio Sarri prova a tessere la manovra con pazienza. Nella prima frazione si registra anche l’infortunio di Mazzitelli, sostituito da Idrissi.

Nella ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente. Taylor impegna Caprile, poi al 68’ Palestra trova la rete ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nel finale l’espulsione di Mina per doppio giallo complica i piani dei sardi, che resistono senza però riuscire a colpire. Il pareggio porta il Cagliari a quota 29 punti, mentre la Lazio sale a 34 e scivola al nono posto dopo il successo del Sassuolo.