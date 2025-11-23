È Simone Sozza l'arbitro designato per dirigere Inter-Milan, match valido per la 12esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Seregno ha come assistenti Peretti e Colarossi, con Matteo Marcenaro nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Gianluca Aureliano, coadiuvato da Alessandro Di Paolo. Qualche svista di troppo e errori nella gestione dei cartellini per il direttore di gara, aiutato dal VAR in occasione del calcio di rigore assegnato all'Inter.

5' - Duro scontro aereo tra Lautaro e Gabbia: l'interista salta per andare a colpire di testa e allarga il braccio sinistro, il milanista entra con la gamba tesa e poi ha la peggio per il colpo rimediato al volto. Sozza fischia fallo per l'Inter ma non estrae cartellini.

13' - Sucic sterza in area e resta a terra dopo la scivolata di Tomori: il difensore del Milan impatta prima il pallone e poi l'interista, Sozza concede giustamente il corner.

25' - Thuram lascia secco Pavlovic che lo stende con un calcio, disinteressandosi del pallone: manca un giallo al difensore del Milan.

47' - Ammonizione per Leao: Sozza punisce la scivolata in ritardo su Barella, anche se non si tratta di un intervento cattivo.

60' - Modric chiude Carlos Augusto in corner, Sozza concede rimessa dal fondo al Milan sbagliando decisione. Calhanoglu protesta e si becca il giallo.

69' - Thuram va al cross e poi resta a terra per un netto pestone di Pavlovic sul piede destro. Sozza non fischia nulla poi, richiamato dal VAR, concede calcio di rigore per l'Inter e ammonisce il milanista: Calhanoglu sbaglia dal dischetto.

93' - Tomori si trascina la palla oltre la linea di fondo: Sozza non assegna corner per l'Inter.