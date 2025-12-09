È Felix Zwayer l'arbitro designato per dirigere Inter-Liverpool, match valido per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Gli assistenti del fischietto tedesco sono Kempter e Dietz, mentre Petersen indossa le vesti del quarto uomo. In sala VAR c'è Storks, coadiuvato da Dingert. Direzione di gara disastrosa dell'arbitro: nel gol annullato al Liverpool è necessario l'aiuto del VAR, che però non interviene nel tocco di mano di Van Dijk. Più che generoso il rigore fischiato ai Reds nel finale di gara. Nel mezzo, tanti fischi frettolosi e decisioni errate.

12' - Gomez rischia il giallo per un pestone su Dimarco che ha già scaricato palla: intervento al limite del cartellino, Zwayer si limita al richiamo verbale.

13' - Intervento in ritardo e in scivolata di Lautaro su Robertson: l'entrata non è cattiva, Zwayer ammonisce l'interista per imprudenza.

24' - Dimarco serve in profondità Lautaro, Zwayer stoppa l'azione con troppa frenesia per un fuorigioco millimetrico: si poteva attendere la fine dell'azione e poi, eventualmente, ricorrere all'ausilio del VAR in caso di necessità.

32' - Il Liverpool trova il gol del vantaggio con Konaté, l'Inter protesta per un tocco di braccio di Ekitike dopo il colpo di testa di Van Dijk. Dopo un lungo check con il VAR, Zwayer si presenta davanti al monitor per rivedere le immagini: la palla impatta sul braccio sinistro (largo) dell'attaccante del Liverpool, l'arbitro decide giustamente di annullare la rete.

38' - Bisseck va alla conclusione di sinistro, dentro l'area Van Dijk sporca la traiettoria in corner con la mano destra: per Zwayer il tocco non è punibile con il calcio di rigore. Restano tanti dubbi.

39' - Thuram anticipa Ekitike e incassa un calcione da dietro: giallo per l'attaccante del Liverpool.

52' - Barella aziona Bastoni sulla fascia, anche in questo caso Zwayer stoppa tutto per un fuorigioco dubbio: si poteva far proseguire fino al termine dell'azione.

58' - Ammonizione per Mkhitaryan: punito il fallo tattico a centrocampo su Szoboszlai.

60' - Van Dijk anticipa Thuram di testa, Zwayer assegna rimessa dal fondo per il Liverpool: decisione sbagliata, era corner per l'Inter.

70' - Zwayer fischia punizione per il Liverpool per un fallo di Thuram su Mac Allister: l'interista tocca il pallone in maniera pulita con la punta del piede e solo dopo va impattare le gambe dell'avversario. Non c'era fallo.

74' - Jones interviene in scivolata toccando il pallone ma finendo poi a travolgere Mkhitaryan con un intervento pericoloso: inizialmente Zwayer lascia correre, poi stoppa l'azione e ammonisce il centrocampista del Liverpool.

84' - Il Liverpool chiede e ottiene un calcio di rigore per una leggera e ingenua trattenuta di Bastoni su Wirtz, che accentua visibilmente la caduta in netto ritardo. Il VAR richiama Zwayer (anche se in questi casi si resta sulla decisione da campo) che, riviste le immagini al monitor, concede un penalty più che discutibile e molto generoso, ammonendo anche il difensore dell'Inter. Szoboszlai segna e il Liverpool passa in vantaggio.