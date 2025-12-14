Dopo i due stop per infortunio di Calhanoglu e Acerbi che hanno condizionato la partita contro il Liverpool, Cristian Chivu torna ad avere qualche buona notizia. E "se per un esterno la situazione è assai intricata, per un altro si rivede definitivamente il sereno" si legge sulla Gazzetta dello Sport che fa il punto sui due esterni destri Dumfries e Darmian.

Sull'olandese, la Rosea non è particolarmente ottimista a giudicare dalle ultime vicissitudini: "Non è esclusa l’ipotesi di operazione ai tendini della caviglia per Denzel Dumfries, al contrario Matteo Darmian è vicino al rientro". L'ex United regala un sorriso all'Inter e pur non riuscendo ad aggregarsi alla squadra già oggi per la trasferta di Genova, "è stato deciso il suo ritorno in gruppo dopo questa partita: il 36enne salirà, quindi, sullo stesso aereo dei compagni per Riad e potrà essere convocato in Supercoppa dopo due mesi e mezzo".