E' Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, a dirigere la gara alla Cetilar Arena tra Pisa e Inter, valida per la 13esima giornata di Serie A. Il fischietto è assistito da Bercigli e Cavallina, con Perenzoni quarto uomo. Daniele Paterna è l'addetto VAR, con Federico La Penna in qualità di assistente VAR. Nel primo tempo l'interpretazione di Guida è chiara: lasciar correre il più possibile, ma non si tratta di un'operazione semplice perché i duelli fisici sono tanti. La stessa conduzione valutativa avviene nel secondo tempo, dove la fisicità e l'intensità non facilitano la direzione arbitrale. I cartellini gialli sono giusti, un paio di cartellini risparmiati tra primo e secondo tempo.

Gli episodi più rilevanti da moviola:

1' Il primo fischio dopo 44 secondi: Lautaro entra in ritardo su Piccinini, corretta la segnalazione del direttore di gara.

5' Meister copre palla, Bastoni lo trattiene un po' e ferma una possibile ripartenza dei toscani.

9' Azione personale di Barella: Guida punisce lo sgambetto di Canestrelli. Corretto il fischio, nonostante qualche protesta toscana.

17' Gilardino chiede il giallo per un'entrata in ritardo di Bastoni su Touré: poteva starci il giallo per il difensore dell'Inter.

26' Caracciolo spinge con eccessiva veemenza Thuram e si prende il primo giallo del match. Sanzione inevitabile.

33' Albiol colpisce duramente Lautaro, rischiando il giallo.

34' Inevitabile il cartellino giallo per Acerbi, che stoppa il contropiede lanciato da Aebischer.

46' Albiol si disinteressa del pallone e abbraccia Lautaro, l'arbitro non fischia (sbagliando). C'era punizione dal limite per l'Inter.

56' Contatto tra Meister e Zielinski nell'area toscana: Guida è vicino e lascia correre, giustamente.

60' Giallo per Albiol che ferma Thuram nel duello uno contro uno: inevitabile il giallo, è andato dritto sull'uomo.

79' Rischia il cartellino Lautaro per una sbracciata ai danni di Canestrelli.