E' Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, a dirigere la gara alla Cetilar Arena tra Pisa e Inter, valida per la 13esima giornata di Serie A. Il fischietto è assistito da Bercigli e Cavallina, con Perenzoni quarto uomo. Daniele Paterna è l'addetto VAR, con Federico La Penna in qualità di assistente VAR. Nel primo tempo l'interpretazione di Guida è chiara: lasciar correre il più possibile, ma non si tratta di un'operazione semplice perché i duelli fisici sono tanti. La stessa conduzione valutativa avviene nel secondo tempo, dove la fisicità e l'intensità non facilitano la direzione arbitrale. I cartellini gialli sono giusti, un paio di cartellini risparmiati tra primo e secondo tempo.
Gli episodi più rilevanti da moviola:
1' Il primo fischio dopo 44 secondi: Lautaro entra in ritardo su Piccinini, corretta la segnalazione del direttore di gara.
5' Meister copre palla, Bastoni lo trattiene un po' e ferma una possibile ripartenza dei toscani.
9' Azione personale di Barella: Guida punisce lo sgambetto di Canestrelli. Corretto il fischio, nonostante qualche protesta toscana.
17' Gilardino chiede il giallo per un'entrata in ritardo di Bastoni su Touré: poteva starci il giallo per il difensore dell'Inter.
26' Caracciolo spinge con eccessiva veemenza Thuram e si prende il primo giallo del match. Sanzione inevitabile.
33' Albiol colpisce duramente Lautaro, rischiando il giallo.
34' Inevitabile il cartellino giallo per Acerbi, che stoppa il contropiede lanciato da Aebischer.
46' Albiol si disinteressa del pallone e abbraccia Lautaro, l'arbitro non fischia (sbagliando). C'era punizione dal limite per l'Inter.
56' Contatto tra Meister e Zielinski nell'area toscana: Guida è vicino e lascia correre, giustamente.
60' Giallo per Albiol che ferma Thuram nel duello uno contro uno: inevitabile il giallo, è andato dritto sull'uomo.
79' Rischia il cartellino Lautaro per una sbracciata ai danni di Canestrelli.
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - Moviola
Altre notizie
- 21:10 Milan Primavera ko nel derby, Renna: "La disattenzione difensiva ha condizionato la partita"
- 20:55 L'Arsenal va sotto ma reagisce con Merino: è 1-1 contro il Chelsea allo Stamford Bridge
- 20:40 Angolo Tattico di Pisa-Inter - Zielinski aumenta la qualità nel giro palla, toscani aggressivi e veloci sulle punte
- 20:25 Napoli, Manna svela: "Mercato? Se c'è un'opportunità, la coglieremo. La classifica è ottimale"
- 20:10 BVB, Kovac al miele su Adeyemi: "Karim è benedetto da Dio. Devo lavorare con lui ogni giorno perché..."
- 19:55 Fiorentina, crisi senza fine: viola sconfitti anche dall'Atalanta dell'ex Palladino, finisce 2-0 a Bergamo
- 19:40 L'Inter si rialza a Pisa, Akanji: "Grande vittoria, mentalità forte dei ragazzi. Orgoglioso di questa squadra"
- 19:25 videoL'Inter Primavera si riscatta nel derby: Milan battuto 2-0, decidono Iddrissou e Mancuso
- 19:10 Pisa, Scuffet: "Abbiamo giocato alla pari dell'Inter per almeno un'ora, ma questa è la Serie A"
- 18:55 Pisa, Gilardino a Rai Radio 1: "L'Inter è stata letale su due rimesse laterali, dobbiamo migliorare nei dettagli"
- 18:40 Chivu a Rai Radio 1: "Problemi nello spogliatoio? Non devo smentire niente. E non ero scontento dopo il 1° tempo"
- 18:25 Pisa 29esima 'vittima' di Lautaro. Da quando l'argentino è a Milano nessuno meglio di lui
- 18:10 Pisa-Inter, la moviola: Guida vuole far correre ma i tanti duelli fisici complicano la sua direzione arbitrale
- 18:04 Diouf in conferenza: "L'inizio non è stato semplice, ma adesso sto bene. Voglio giocare e aiutare la squadra"
- 17:54 Scatta l'allarme antincendio in sala stampa, Chivu fa la battuta: "Qualcuno sta fumando, non sono io..."
- 17:50 Lautaro a ITV: "Gol alla 29esima avversaria? Lavoro ogni giorno per portare titoli all'Inter e gioia ai tifosi"
- 17:49 Chivu in conferenza: "Oggi non era semplice, ci prendiamo questa vittoria. Con Lautaro mai nessun problema"
- 17:48 videoPisa-Inter 0-2, Tramontana: "Non ero ottimista a fine primo tempo, i cambi hanno fatto la differenza"
- 17:38 Diouf a ITV: "Mi sento bene, sto crescendo con il gruppo. Restiamo concentrati per le prossime"
- 17:35 Chivu a ITV: "Questa vittoria ci fa felici dopo le due gare precedenti". Poi ancora su Lautaro
- 17:34 Diouf a DAZN: "Devo continuare a spingere, voglio giocare sempre di più. Chivu mi parla tanto per migliorare"
- 17:32 Chivu a DAZN: "Mai messo in discussione Lautaro. Lo abbraccio ogni giorno, peccato non ci sia il 'Big Brother'"
- 17:21 Pisa, Gilardino a DAZN: "Grande prestazione e buoni 60'. La differenza? L'Inter è stata feroce e letale"
- 17:20 Inter U23-Pro Vercelli, le pagelle - Melgrati ancora protagonista, Agbonifo in crescita
- 17:14 Lautaro Player of the Match a DAZN: "Lascio parlare chi sta fuori e lavoro per l'Inter. Spero di stare qui a lungo"
- 17:10 Esposito a DAZN: "Assist importante come un gol? La squadra è da mettere al primo posto, come dice Lautaro"
- 17:06 Vecchi in conferenza: "Risultato giusto, secondo tempo di personalità. Su Prestia sensazioni non buone"
- 17:01 Pisa-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 16:58 Pisa-Inter, le pagelle - Esposito impattante, Lautaro risponde. Bastoni in affanno
- 16:56 Alla faccia del ca... so: l'Inter vola sulle ali di Lautaro, la doppietta del Toro rilancia i nerazzurri a Pisa
- 16:55 liveIl POST PARTITA di PISA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 16:52 Pisa-Inter, Fischio Finale - Lautaro rompe l'equilibrio della torre dopo 505': Chivu respira con la doppietta del capitano
- 16:32 L'Inter U23 soffre in avvio ma reagisce nel secondo tempo: con la Pro Vercelli finisce 1-1
- 16:01 Pisa, Piccinini prima del 2° T: "Inter tra le migliori d'Europa, stiamo facendo bene. Spero di segnare"
- 15:16 Inter-Milan, Up & Down - Bovio gladiatorio, Iddrissou forza della natura. Zarate, poca sostanza
- 14:50 Primavera, il derby di Milano torna a colorarsi di nerazzurro: Iddrissou e Mancuso stendono il Milan
- 14:31 Pisa, Marin a DAZN: "Ci manca qualche giocatore ma sappiamo che chi subentra farà ancora meglio"
- 14:31 Sucic a DAZN: "Due sconfitte di fila, sappiamo che non è facile. Ma dobbiamo restare concentrati. Chivu? Io do tutto, poi..."
- 14:29 Asllani tradisce il Torino: rigore sbagliato al 91esimo, Falcone blinda il successo per 2-1 del Lecce
- 14:25 Pisa, Gilardino a DAZN: "L'Inter è una grande squadra con qualità, ma vogliamo fare una partita da Pisa"
- 14:23 Chivu: "Siamo sereni, sappiamo come va nel calcio. Lautaro? C'è una cosa che non ho detto prima del derby"
- 14:18 Sucic a ITV: "Ho la fiducia di Chivu dal primo giorno". Poi avvisa i compagni: "Dobbiamo essere più cinici"
- 14:15 Toni: "Pio Esposito ha le mie caratteristiche. Deve diventare più cattivo sotto porta, ma è giovane"
- 14:07 Corrado, pres. Pisa: "Rivedere l'Inter qui una soddisfazione per i tifosi. Akinsanmiro è forte e noi..."
- 14:00 Muharemovic, nella lista delle pretendenti si aggiunge il Bologna: Sartori avvistato venerdì al Sinigaglia
- 13:45 Sky - Sta per scoccare l'ora di Pepo Martinez: lo spagnolo tornerà titolare in Coppa Italia
- 13:30 Lupo: "Inter, un calo c'è stato. Ma una squadra così non può permettersi cali di attenzione"
- 13:15 El Paròn Rocco si sbagliava di brutto: a Madrid c'era almeno un Musso che volava!
- 13:00 TS - Juve in ansia per Vlahovic: si teme uno stiramento. Possibile stop fino al 2026
- 12:45 Hernanes: "Inter, serve più equilibrio. Sommer ha le sue responsabilità in alcune sconfitte"
- 12:30 Giaccherini: "L'Inter non raccoglie per quanto crea. La sfortuna? Se non riesci a vincere, cerchi di non perdere"
- 12:15 Corsera - Lautaro, condizione fisica non al top: il calo dell'argentino è legato anche ai postumi degli ultimi vaccini
- 12:00 Sky - Pisa-Inter, arrivano conferme di formazione: Luis Henrique a destra, tornano Acerbi e Thuram
- 11:45 Vieri: "Inter, zero punti ma grandi prestazioni. Esposito centravanti del futuro, adesso i paragoni non hanno senso"
- 11:31 Samuel: "Lautaro ha sempre dato il massimo per l'Argentina e l'Inter, reazione normale da calciatore. Felice per Chivu"
- 11:15 Antognoni e il futuro di Nico Paz: "La fine è già scritta. Normale che il Real Madrid voglia riportarlo a casa"
- 11:00 Vice-Dumfries, l'Inter spedisce gli scout in missione per Palestra. Sul classe 2005 anche altre due big di A
- 10:45 Careca duro con l'Inter: "Mi sarei aspettato qualche ko in meno. Scudetto? Lottano in quattro ma..."
- 10:30 Corsera - L'Inter ritrova Mkhitaryan: il piano di Chivu per la gestione dell'armeno tra Pisa e gli ottavi di Coppa Italia
- 10:15 Corsera - Inter a Pisa per il riscatto. Chivu rilancia Luis Henrique titolare lontano dalle pressioni di San Siro
- 10:00 CdS - A Pisa per ritrovare fiducia: i nerazzurri ottimisti per Luis Henrique. Ma ora è tempo di risposte
- 09:45 TS - Marotta, nuovo futuro dirigenziale? Le sue sono parole di chi pensa al ruolo di Ministro dello Sport
- 09:30 TS - Inter a Pisa con il ballottaggio sulla fascia destra e... gli occhi su Touré: il ds Ausilio lo osserverà con attenzione
- 09:16 CdS - Lautaro giudice severo di se stesso, ma i numeri parlano chiaro: è lui la costante dell'attacco nerazzurro
- 09:00 GdS - Luis Henrique alla ricerca della svolta. Di questo passo il futuro somiglia a un rebus
- 08:45 GdS - Torna Mkhitaryan dopo un mese, ma Sucic è in vantaggio. Luis Henrique favorito su Carlos
- 08:30 GdS - A Pisa con la ThuLa per ritrovare la marcia da scudetto ed evitare a Chivu di tornare al punto di partenza
- 08:15 Preview Pisa-Inter - Chivu si affida alla Thu-La. Opzione Luis Henrique
- 00:00 Oggi non c'è solo la torre a pendere