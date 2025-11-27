François Letexier, arbitro designato per Atletico Madrid-Inter, è chiamato alla prima decisione importante del match dopo appena otto minuti: i padroni di casa segnano con Julian Alvarez ma il francese annulla l'1-0 per un presunto fallo di mano precedente di Alex Baena dopo una respinta di Carlos Augusto. L'episodio è controverso e deve essere rivisto al monitor, secondo i varisti Willy Delajod e Tiago Martins: dopo l'on field review, il direttore di gara cambia idea e convalida il gol perché l'immagine chiara di un tocco illegale dello spagnolo non c'è. Si nota che il pallone non cambia il giro, anche se non si capisce nitidamente se ci sia spazio tra il braccio e la sfera.

22' - Letexier richiama solo verbalmente Dimarco, colpevole di aver rifilato un pestone a Gallagher, mentre Simeone reclama a gran voce l'ammonizione.

26' - Giuliano Simeone entra nell'area dell'Inter, sterza improvvisamente e poi cade lamentando un colpo al volto di Alessandro Bastoni. Un semplice appoggio che non giustifica la sceneggiata del figlio del Cholo. Dall'altra parte, nell'area dell'Atletico, Lautaro accentua molto la caduta dopo un contattino con Baena. Fa bene l'arbitro a lasciar correre entrambe le situazioni.

36' - Altro contatto che vede protagonisti Bastoni e Simeone nell'area nerazzurra: l'esterno di casa, davanti alla porta, si lascia svenire buttandosi platealmente appena sente il braccio dell'avversario che lo tocca.

44' - Alla fine, arriva il provvedimento disciplinare per Dimarco: cartellino giallo per il 32 interista che trattiene vistosamente Giuliano Simeone impedendogli di ripartire.

SECONDO TEMPO -

46' - Regolarissima la posizione di Barella, sul lancio di Bastoni, prima del tiro che va a sbattere contro la traversa.

50' - Tutto buono sull'imbucata di Lautaro che manda al duello Dimarco con Musso davanti alla porta.

53' - Akanji si arrangia di mestiere nell'uno contro uno con Alvarez che era pronto a proiettarsi in solitaria nella metà campo dell'Inter.

54' - Zielinski scatta in tempo, senza finire nella trappola del fuorigioco, prima di spedire la palla in rete per l'1-1.

55' - Letexier gestisce bene le scintille tra Giuliano Simeone e Akanji frapponendosi tra i due in area. L'arbitro francese, poi, è bravo a spegnere il principio di rissa nato per la situazione.

64' - Letexier interrompe immediatamente il gioco, come da regolamento, dopo la pallonata al volto presa da Akanji. Simeone protesta in maniera troppo sguaiata e si becca un cartellino giallo sacrosanto.

87' - Spalla a spalla Pubill-Thuram nell'area dell'Atleti: non c'è nulla, l'arbitro indica rimessa al fondo. Tikus si rialza immediatamente senza fiatare.

93' - Gimenez trova il 2-1, salendo in terzo tempo in area, con una frustata di testa a sovrastare la concorrenza. Nulla da segnalare: gol valido.