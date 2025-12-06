Inter-Como è gara intensa e pieni di duelli sin dal primo secondo, quando Marco Di Bello dà il fischio d'inizio a San Siro. L'arbitro della sezione di Brindisi fa confusione sui cartellini gialli in una sfida in cui la tecnica prevale sull'agonismo tranne alcune rare eccezioni. Poco lavoro per i varisti Matteo Gariglio e Marco Guida, che devo giusto confermare l'annullamento del 3-0 nerazzurro. Gli episodi da moviola:

7' - Trattenute reciproche tra Lautaro e Diego Carlos nell'area comasca, fa bene Di Bello a lasciar correre.

10' - Regolarissima la posizione di Luis Henrique quando riceve palla prima di sganciarsi sulla destra e fornire l'assist per il gol dell'1-0 di Lautaro Martinez.

16' - Di Bello ferma il gioco, un po' tardivamente, per lo scontro testa contro testa tra Lautaro e Ramon.

19' - Fuorigioco chilometrico di Thuram, l'assistente Imperiale alza la bandierina ad azione finita, come da indicazioni in epoca VAR. Un comportamento fin troppo prudente vista la situazione.

25' - Storie tese tra Diego Carlos e Lautaro, Di Bello deve richiamare entrambi per spegnere sul nascere ogni problema.

44' - Sotto gli occhi di Di Bello, contrasto Perrone-Bastoni: l'arbitro vede un fallo del giocatore comasco meritevole di giallo Due errori in uno, visto che l'argentino aveva fermato la ripartenza dell'interista andando sul pallone. Nella dinamica, poi, lo scontro inevitabile ma non punibile.

46' - Si infiammano gli animi per il doppio intervento di Diego Carlos che prima applica un laccio californiano a Thuram poi, non contento, va a dare un calcione a Lautaro senza possibilità di contendere il pallone. Inevitabile il cartellino giallo per l'ex Siviglia. Bravo nella circostanza l'assistente Imperiale a spegnere l'incendio frapponendosi tra il Toro e il brasiliano.

SECONDO TEMPO -

49' - Di Bello risparmia un giallo ad Hakan Calhanoglu, colpevole di un fallo per imprudenza all'altezza del centrocampo.

56' - Fallo di mano di Calhanoglu, che rischia per la protesta plateale dopo il fischio di Di Bello.

59' - Tutto buono in occasione del raddoppio nerazzurro, che arriva direttamente da corner grazie alla zampata di Thuram.

64' - Il tris di Dimarco viene annullato in campo per l'offside netto di Barella. L'assistente alza la bandierina non appena la palla calciata dal 32 nerazzurro finisce in rete, poi il VAR conferma.

71' - Ennesimo fallo di Diego Carlos, che si arrampica sulla schiena di Thuram in maniera plateale. Per Di Bello non è sufficiente per estrarre il secondo giallo.

81' - Bravo Di Bello a concedere vantaggio sulla trattenuta subita da Barella, poi bravo a innescare col tacco Lautaro per l'azione che si conclude con tiro da fuori vincente di Calhanoglu che vale il 3-0.

86' - Dimarco è in gioco quando riceve palla sulla sinistra prima di offrire il cross a Carlos Augusto per il poker.