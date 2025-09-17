Michael Oliver, l'arbitro designato per dirigere Ajax-Inter di Champions League, ricorre spesso al fischietto già dai primi minuti di gioco per tenere in mano una partita spigolosa. L'inglese, che non è sempre perfetto, viene tradito dai colleghi varisti al 34', nella circostanza dell'episodio da moviola più importante: un utilizzo improprio della tecnologia lo spinge a cancellare il rigore concesso ai nerazzurri dopo on field review. In realtà, tra Thuram e Baas le trattenute sono reciproce fino a che il difendente non stende il francese con una cravatta. Tutti gli episodi:

8' - Fa bene Oliver a far correre l'azione quando Nicolò Barella si sdraia a terra in preda al dolore dopo un contrasto con l'ex compagno Davy Klaassen: in realtà, è proprio il centrocampista sardo a calciare il piede dell'olandese.

17' - Il primo cartellino giallo della partita viene sventolato da Oliver all'indirizzo di Marcus Thuram, colpevole di aver allargato troppo il braccio colpendo sul volto Edvardsen. Provvedimento eccessivo.

19' - Baas ingaggia un duello con Denzel Dumfries nei pressi della bandierina del corner: l'assistente ravvisa un fallo del nerazzurro che non c'è.

21' - Rimessa laterale tramutata erroneamente in calcio di punizione per l'Ajax da Oliver: l'intervento di Bastoni su Edvardsen è deciso ma non falloso.

26' - Pestone di Bastoni ai danni di Klaassen: qui Oliver opta per non tirare fuori il cartellino dalla tasca.

27' - Presunto tocco di mano nell'area interista di Denzel Dumfries, subito smentito dal replay: i varisti Jarred Gillet e Michael Salisbury confermamo in pochi secondi quanto visto in campo da Oliver. Non ci sono gli estremi per il penalty.

34' - Oliver vede una 'cravatta' di Baas ai danni di Thuram in area e concede calcio di rigore all'Inter ammonendo il difensore dei Lancieri. Il fallo è netto, ma il VAR richiama l'attenzione dell'arbitro inglese per fargli valutare una trattenuta antecedente di Tikus ai danni del suo diretto marcatore. Oliver, di fronte alle immagini viste al monitore, revoca il penalty e, di conseguenza, il giallo a Baas. Utilizzo improprio della tecnologia: il chiaro ed evidente errore arriva dopo l'On field review.

40' - Godts è in posizione regolare, essendo partito prima della linea di metà campo, quando riceve palla e si presenta a tu per tu con Yann Sommer fallendo clamorosamente l'occasione.

43' - Tutto buono in occasione del gol del vantaggio dell'Inter.

SECONDO TEMPO -

47' - Gol in fotocopia di Thuram per il 2-0: tutto regolare.

56' - Timide proteste dell'Ajax per il contatto a centrocampo tra Thuram, già ammonito, e Regeer: per Oliver non c'è nulla, valutazione condivisibile.

60' - Pulita la scivolata di Wijndal a fermare Dumfries sul più bello in area di rigore.

67' - Finisce sul tabellino dell'arbitro alla voce 'ammoniti' anche Mkhitaryan, che stende Edvardsen arrivando nettamente in ritardo sul pallone.

73' - Baas decola sulla schiena di Pio Esposito: inevitabile il cartellino giallo.

78' - Il passaggio di Dumfries viene fermato dal braccio di Baas, che però è in posizione naturale: giusto non concedere punizione all'Inter.