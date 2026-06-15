Il Chelsea non perde di vista Andrea Cambiaso, a maggior ragione ora che ha ceduto Marc Cucurella al Real Madrid per una cifra pari a 60 milioni di euro. Il club londinese sta esplorando questa opzione di mercato al laterale della Juve, in una corsa che prevede la presenza del Barcellona - che rimane in pole position - e, in seconda battuta, dell'Inter, che lo ha messo nella lista delle alternative a Marco Palestra, qualora dovesse naufragare la trattativa con l'Atalanta, Lo riporta Sportitalia.