Il Chelsea non perde di vista Andrea Cambiaso, a maggior ragione ora che ha ceduto Marc Cucurella al Real Madrid per una cifra pari a 60 milioni di euro. Il club londinese sta esplorando questa opzione di mercato al laterale della Juve, in una corsa che prevede la presenza del Barcellona - che rimane in pole position - e, in seconda battuta, dell'Inter, che lo ha messo nella lista delle alternative a Marco Palestra, qualora dovesse naufragare la trattativa con l'Atalanta, Lo riporta Sportitalia.
Sezione: Mercato / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 23:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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