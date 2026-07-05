ll mercato del Pisa non si è ancora acceso ma i nerazzurri hanno messo nel mirino Matteo Cocchi. Come evidenziano i colleghi di SestaPorta, il club toscano si è mosso in anticipo per il terzino 2007 sul Catanzaro per il talento di proprietà dell’Inter e punta a impostare l’affare su una formula che preveda il diritto di riscatto e un eventuale controriscatto a favore dei milanesi.

ll club toscano continua a tenerlo nel mirino e il discorso verrà approfondito concretamente solo dopo la conclusione dell’Europeo Under 19 che vede il ragazzo impegnato.