Denzel Dumfries ha ufficialmente lasciato l'Inter in direzione Real Madrid. Il quotidiano spagnolo Marca analizza la situazione dell'olandese, che si giocherà il posto da titolare con Alexander Arnold. "Prenderà il posto lasciato libero da Carvajal, e si tratta sicuramente di un traguardo importante: 451 partite ufficiali in 23 stagioni, durante le quali ha vinto 27 titoli (tra cui sei Champions League)", evidenzia Marca. La presentazione ufficiale di Dumfries avverà alla fine del mese di luglio. Il piano di José Mourinho è quello di avere una squadra altamente competitiva con due titolari per ruolo. I Blancos vogliono tornare a vincere.