Una decisione della FIFA a dir poco clamorosa: è stata tolta la squalifica di Balogun degli Stati Uniti, che sarà dunque in campo nella prossima partita della nazionale a stelle e strisce, in programma in questa notte contro il Belgio (ottavi di finale, ndr). A commentare la decisione è stato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sul social Truth ha ringraziato il massimo organismo calcistico internazionale: "Grazie FIFA per aver fatto la cosa giusta e aver rimediato a una grave ingiustizia".