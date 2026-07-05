Una decisione della FIFA a dir poco clamorosa: è stata tolta la squalifica di Balogun degli Stati Uniti, che sarà dunque in campo nella prossima partita della nazionale a stelle e strisce, in programma in questa notte contro il Belgio (ottavi di finale, ndr). A commentare la decisione è stato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sul social Truth ha ringraziato il massimo organismo calcistico internazionale: "Grazie FIFA per aver fatto la cosa giusta e aver rimediato a una grave ingiustizia".

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 20:38
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione