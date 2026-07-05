Didier Deschamps, ct della Francia che sfiderà il Marocco ai quarti dei Mondiali, ha parlato così dopo la vittoria contro il Paraguay: "È stata una partita combattuta e aggressiva, con molte interruzioni, ma i giocatori erano preparati - ha proseguito il tecnico -. Sono contento che abbiano mantenuto la calma; sarà un'esperienza preziosa. Sapevamo che avremmo giocato una partita particolare. Sono convinto che ci servirà a qualcosa. Abbiamo mantenuto la calma, e questo è stato fondamentale. È stata una partita in cui abbiamo dovuto sporcarci le mani", le parole riprese dall'ANSA. E dalla prossima partita dovrebbe tornare disponibile anche l'interista Thuram.

Sarà molto difficile, comunque, per Tikus trovare spazio, considerando un attacco a dir poco stellare sul quale può contare Deschamp. Ieri hanno iniziato dal 1' Dembele, Olise, Mbappé e Barcola, con quest'ultimo sostituito da Doué.