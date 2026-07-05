Non si è fatta attendere la reazione della Federcalcio belga rispetto alla decisione presa dalla FIFA di sospendere per un anno l'espulsione di Folarin Balogun che, in questo modo, nonostante il rosso rimediato con la Bosnia ed Erzegovina, sarà regolarmente in campo per gli ottavi di finale tra gli Stati Uniti e i Rode Duivels di Rudi Garcia.

"KBVB reagisce con sorpresa alla decisione della FIFA di consentire al giocatore statunitense Balogun, attualmente squalificato, di giocare la partita USA-Belgio - si legge in una nota ufficiale -. La FIFA basa la decisione sull'articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA. L'articolo stabilisce che la Commissione Disciplinare FIFA può decidere di sospendere l'applicazione di un provvedimento disciplinare precedentemente adottato.

Tuttavia, l'articolo 66.4 dello stesso Codice Disciplinare FIFA stabilisce che un cartellino rosso (espulsione) comporta automaticamente la squalifica per la partita successiva. Si vedano, ad esempio, tutti i cartellini rossi ricevuti in questa Coppa del Mondo FIFA. Indipendentemente da quanto sopra, la decisione è in diretta contraddizione con le disposizioni del regolamento delle competizioni della Coppa del Mondo FIFA 2026, come stabilito dall'articolo 10.5:

'Se un giocatore o un dirigente di una squadra viene espulso a seguito di un cartellino rosso diretto o indiretto (seconda ammonizione), sarà automaticamente squalificato per la partita successiva della propria squadra. Inoltre, potranno essere inflitte ulteriori sanzioni'. Inoltre, la natura automatica della sospensione è stata esplicitamente ribadita nella Circolare n. 16 relativa alla Coppa del Mondo FIFA 2026, inviata a tutte le nazioni partecipanti il ​​12 maggio 2026.

La regola viene ribadita anche in ogni "Riunione di Coordinamento Partite" che precede ogni incontro della Coppa del Mondo FIFA 2026, nonché in tutte le presentazioni dei Workshop sulla Coppa del Mondo FIFA 2026.

Per tutelare i legittimi diritti di tutte le nazioni partecipanti e il fair play generale del nostro sport, ora e in tutte le future edizioni della Coppa del Mondo FIFA, la KBVB continua a esaminare tutte le opzioni".