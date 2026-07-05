Ospite del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews", Massimo Ambrosini ripercorre i momenti più felici della carriera, tra i quali l'edizione della Champions del 2003: "Nel 2003 vinciamo semifinale con l'Inter e finale con la Juve, quindi a livello di rivalità è anche di qualità di gioco quella squadra era più forte rispetto a quella che nel 2007 vince con il Liverpool. Però sai, quando sai di essere titolare di una squadra e vivere tutto dall'inizio alla fine da protagonista ti lascia un senso di compiutezza diverso".