Ospite del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews", Massimo Ambrosini ripercorre i momenti più felici della carriera, tra i quali l'edizione della Champions del 2003: "Nel 2003 vinciamo semifinale con l'Inter e finale con la Juve, quindi a livello di rivalità è anche di qualità di gioco quella squadra era più forte rispetto a quella che nel 2007 vince con il Liverpool. Però sai, quando sai di essere titolare di una squadra e vivere tutto dall'inizio alla fine da protagonista ti lascia un senso di compiutezza diverso". 

Sezione: News / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 21:07 / Fonte: MilanNews
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione