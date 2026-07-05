Giacomo De Pieri è ormai a un passo dal trasferimento all'Ascoli. Nelle prossime ore verrà definito il trasferimento in via ufficiale. La formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto e controriscatto. Il Corriere Adriatico evidenzia che l'esterno destro di proprietà dell'Inter Giacomo De Pieri sarà il primo acquisto del club bianconero. E' presumibile che nelle prossime ore ci sarà dunque l'ufficialità.