Giacomo De Pieri è ormai a un passo dal trasferimento all'Ascoli. Nelle prossime ore verrà definito il trasferimento in via ufficiale. La formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto e controriscatto. Il Corriere Adriatico evidenzia che l'esterno destro di proprietà dell'Inter Giacomo De Pieri sarà il primo acquisto del club bianconero. E' presumibile che nelle prossime ore ci sarà dunque l'ufficialità.
Sezione: Mercato / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 21:37
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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