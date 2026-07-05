Grazie al 2-0 imposto all'Algeria, la nazionale svizzera ha interrotto un digiuno di vittorie lungo 88 anni nelle sfide a eliminazione diretta del Mondiale. Ma il traguardo degli ottavi di finale non può soddisfare i rossocrociati, come sottolineato dal milanista Ardon Jashari prime del dentro o fuori contro la Colombia: "A questo punto del torneo si può sognare, ma bisogna anche essere realisti perché davanti a noi c’è un avversario difficile - le parole del centrocampista riportate dalla RSI -. La Colombia è una squadra aggressiva, che gioca con grande intensità e dinamismo. Sarà di sicuro la partita più difficile del torneo, dovremo essere pronti a combattere in ogni duello. Sappiamo che il loro gioco si basa tanto sulle emozioni, ma a questo stadio della competizione non credo ci sia una favorita. Noi abbiamo un gruppo di giocatori esperti che sanno come affrontare queste partite, abbiamo tutto per poter passare il turno". 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 23:44
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.