Grazie al 2-0 imposto all'Algeria, la nazionale svizzera ha interrotto un digiuno di vittorie lungo 88 anni nelle sfide a eliminazione diretta del Mondiale. Ma il traguardo degli ottavi di finale non può soddisfare i rossocrociati, come sottolineato dal milanista Ardon Jashari prime del dentro o fuori contro la Colombia: "A questo punto del torneo si può sognare, ma bisogna anche essere realisti perché davanti a noi c’è un avversario difficile - le parole del centrocampista riportate dalla RSI -. La Colombia è una squadra aggressiva, che gioca con grande intensità e dinamismo. Sarà di sicuro la partita più difficile del torneo, dovremo essere pronti a combattere in ogni duello. Sappiamo che il loro gioco si basa tanto sulle emozioni, ma a questo stadio della competizione non credo ci sia una favorita. Noi abbiamo un gruppo di giocatori esperti che sanno come affrontare queste partite, abbiamo tutto per poter passare il turno".