Juan Jesus ha appena lasciato il Napoli. Ma quale sarà il futuro dell'ex difensore dell'Inter? Le parole del brasiliano a DAZN: "Sono cresciuto qui, ho la mia compagna e i miei figli, ho una vita in Italia. In Brasile ho la mia famiglia, mia madre, i nipoti e i fratelli, ma l’Italia è casa. Mi godo le vacanze e poi vedremo: non so ancora quale sarà il mio futuro. Ho detto al mio agente Calenda: “Roby, fammi riposare dopo due anni duri con Conte!”. Ora voglio staccare e poi valuteremo con calma".

Juan Jesus ha parlato anche di Conte: "Conte-Italia? Ho avuto il mister per due anni. Per quello che ti dà a livello mentale e di agonismo, è un allenatore che ti trasmette qualcosa in più. Dopo un anno molto difficile, in pochi mesi ci ha fatto capire come si lavora. È uno che lavora per vincere, ha il suo metodo, che ti piaccia o meno".