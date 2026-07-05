Il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid, ufficializzato questa mattina, è una notizia che deve rendere orgogliosi tutti gli olandesi, secondo Maurice Steijn, ex allenatore dello Sparta Rotterdam: "E' una cosa meravigliosa che deve renderci tutti fieri - ha detto durante 'Oranje Café' -. Ha avuto una bella carriera, costruita nel tempo passando per lo Sparta, l'Heerenveen e il PSV. Penso che possa ancora giocare ai massimi livelli per altri quattro o cinque anni".

La scelta di Dumfries di sposare il progetto del club più vincente al mondo è azzeccata, dal punto di vista di Steijn: "Si adatterà perfettamente. Dumfries è il tipo di giocatore che Mourinho cerca in termini di carattere. La sua è un'ottima decisione. Penso che diventerà ancora di più leader anche nella nazionale olandese. È un leader nato. Si è visto che allo Sparta quando ha subito assunto un ruolo da mentore con i giovani talenti".

Un caratteristica che Steijn ha notato soprattutto nella passata stagione, quando l'ex interista decise di fare la riabilitazione dall'infortunio nelle strutture dello Sparta Rotterdam: "E' un esempio per tutti i ragazzi giovani, fui contento di vederlo girare negli spogliatoi".